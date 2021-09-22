Сенатор Джабаров назвал «безответственными» слова американского генерала о «главной военной угрозе» для США

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22 сентября 2021, 11:34 Источник: RT

Владимир Джабаров, фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал заявление главы Северного командования американских Вооружённых сил генерала Глена Ванхёрка о том, что Россия является «главной военной угрозой» для США.

«Всегда американцы, простите за выражение, нагло врут, когда что-то заявляют. Делают безответственные заявления. Пусть вспомнят, сколько войн они развязали за последние 20 лет»,- высказал он RT.

По его словам, американцы стали понимать, что Россия «имеет военное преимущество в смысле современных вооружений», поэтому тут же назначили страну «главной угрозой и агрессором». При этом сенатор добавил, что Москва никому никогда не угрожала.

«Они постоянно создают союзы ... Везде они заключают союзы. То против нас, то против нас и Китая, то против Китая. Эта агрессивная политика США очень сильно влияет на общемировую стабильность»,- резюмировал Джабаров.

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