ЦИК обнародовал данные о распределении мандатов по итогам выборов в Госдуму

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21 сентября 2021, 18:59

здание Госдумы, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Центральном избирательном комитете рассказали о распределении депутатских мандатов среди партий по итогам выборов в Госдуму. Голосование длилось с 17 по 19 сентября.

В сообщении говорится, что лидирующую позицию занимает «Единая Россия». Она получила 324 мандата (126 по федеральному списку и 198 по одномандатным округам). Далее идет КПРФ - 57 (48 по федеральному списку и девять по одномандатным округам); «Справедливая Россия - за правду» - 27 (19 и восемь соответственно); ЛДПР - 21 (19 и два); «Новые люди» - 13 (все - по федеральным спискам).

Также мандаты получили по одному депутату от Партии Роста, «Родины» и «Гражданской платформы»; пять кресел достались самовыдвиженцам.

Ранее сообщалось, что после подсчета 100 процентов протоколов в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий.

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