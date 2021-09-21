Путин заявил о преодолении спада российской экономики

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21 сентября 2021, 16:22 Источник: сайт Кремля

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономический спад, вызванный пандемией новой коронавирусной инфекции, полностью преодолён. По словам главы государства, спустя семь месяцев ВВП вышел на докризисный уровень.

«Отмечу, что, несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась», - отметил президент.

При этом Путин уточнил, что задачу по восстановлению экономической ситуации в стране удалось достичь не во всех регионах. Российский лидер добавил, что остается высокий уровень безработицы среди молодёжи и людей с ограничениями здоровья.

«… сейчас, на посткризисном этапе, нужно сформировать модель устойчивого экономического развития, сделать так, чтобы оно максимально широко охватывало отрасли и регионы России. Уверенная, позитивная экономическая динамика нужна для создания новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест, для повышения доходов наших граждан, благополучия российских семей», - пояснил глава государства.

Политик подчеркнул, что рост экономики – это залог успешной реализации государственных планов и проектов, достижения национальных целей развития.

Ранее эксперт в экономике Андрей Колганов рассказал, ожидает ли РФ в ближайшее время дефолт в связи с ростом инфляции и недостатком денег на обслуживание кредитов у населения.

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