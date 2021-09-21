Еврокомиссар Бретон заявил, что ЕС может пересмотреть партнерство с США

Аргументы Недели → Политика 13+

21 сентября 2021, 12:37 Источник: Financial Times

флаг ЕС, pixabay.com

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что ЕС может пересмотреть свое партнерство с США на фоне ситуации с созданием AUKUS и сложностей в отношениях Парижа со странами нового объединения.

Тьерри Бретон заявил, что в настоящий момент в Европе усиливается ощущение, что в трансатлантических отношениях "что-то сломано". В ЕС все чаще слышатся мнения о том, что после случившегося за последние два месяца может быть хорошей идеей пересмотреть партнерство с Соединенными Штатами.

Еврокомиссар прокомментировал сложившуюся ситуацию после того, как Франция решила побудить Брюссель перенести заседание Совета Евросоюз – США по торговле и технологиям, так как Париж возмущен обстоятельствами, связанными с соглашением США, Австралии и Британии по подлодкам.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости