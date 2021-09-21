Трамп заявил, что США могут превратиться в «страну третьего мира»

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предрек превращение Америки в "страну третьего мира". По его мнению, это может случиться из-за продолжающегося миграционного кризиса на границе с Мексикой.
Дональд Трамп сделал данное заявление на фоне усиления потока беженцев, которые прибывают из соседних стран. Согласно последней информации, в приграничном городе Дель Рио сейчас находятся примерно 16 тысяч претендентов на убежище в Штатах, причем большинство из них являются гражданами Гаити, желающими получить "временно защищенный статус".
Трамп подчеркнул, что ранее в США не было ничего подобного. По утверждению политика, в Штаты уже приехали миллионы людей, но количество прибывающих "гораздо больше".
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