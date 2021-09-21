Двух американцев обвинили в передаче штабу Трампа в 2016 году средств от гражданина РФ

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21 сентября 2021, 08:36 Источник: Reuters

бывший президент США Дональд Трамп, Kenny Holston/ZUMAPRESS.com

Власти США предъявили обвинения двум гражданам страны в том, что в рамках предвыборной гонки 2016 года они передали $25 тысяч из средств гражданина РФ на проведение избирательной кампании Дональда Трампа.

Согласно тексту документов, распространенных Минюстом США, политические консультанты Джесси Бентон из штата Кентукки и Рой Дуглас Уид из Флориды обвиняются в незаконном внесении взносов на проведение предвыборной кампании, а также в предоставлении властям заведомо ложных сведений.

Американцы получили около $100 тысяч от россиянина, имя которого не называется. Гражданин РФ якобы являлся деловым партнером Уида и надеялся сделать "совместный снимок" с политиком, который на выборах 2016 года в США баллотировался в президенты. Речь, по информации издания Politico и агентства Reuters, идет о Дональде Трампе. В сентябре 2016 года в Филадельфии россиянин сфотографировался с политиком. Позже Бентон перевел $25 тысяч из $100 тысяч, полученных от гражданина РФ, политическим комитетам, поддерживавшим Трампа. Американец не назвал настоящий источник средств и уверял, что предоставляет деньги от своего имени.

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