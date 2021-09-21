Зеленский назвал ООН площадкой, где можно искать «решения» по Крыму и Донбассу

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21 сентября 2021, 10:00 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Stefanie Loos/dpa

Президент Украины Владимир Зеленский утром во вторник, 21 сентября, заявил, что Организация Объединенных Наций является одной из площадок, где можно "искать решение" по Донбассу и Крыму.

Владимир Зеленский накануне прибыл с рабочим визитом в США, где станет участником 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что организация проигнорировала саммит "Крымской платформы" по политическим мотивам. Теперь власти Украины планируют сообщить руководству ООН о "недопустимости такого отношения".

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона ищет "решения" по Донбассу и Крыму на всех площадках.

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