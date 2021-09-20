Глава ЕК фон дер Ляйен назвала неприемлемыми действия США и Австралии в отношении Франции

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20 сентября 2021, 21:43 Источник: ТАСС

глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, Domenic Aquilina via www.imago-i/www.imago-images.de

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в понедельник, 20 сентября, заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку подводных лодок в пользу поставок из Соединенных Штатов является неприемлемым.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что в Еврокомиссии хотят понять, что именно случилось и почему. По ее словам, данный вопрос следует прояснить, прежде чем ЕК вернется к нормальной работе с Соединенными Штатами Америки и Австралией.

Напомним, 15 сентября Австралия, Великобритания и США сообщили о создании нового партнерства в сфере безопасности. Сообщалось, что Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией на поставку подводных лодок на сумму свыше 50 миллиардов евро, подчеркнув, что соглашение не отвечает австралийским интересам. Более того, страна приняла решение построить минимум восемь атомных подводных лодок с помощью американских технологий и переоснастить свои ВС крылатыми ракетами США.

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