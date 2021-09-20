Пашинян заявил, что Армения высоко оценивает помощь РФ в вопросах демаркации и делимитации границ

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20 сентября 2021, 15:42 Источник: ТАСС

премьер-министр Армении Никол Пашинян, Paolo Pizzi/ZUMAPRESS.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник, 20 сентября, заявил, что Ереван высоко оценивает помощь, которую республике оказывает Россия в вопросах демаркации и делимитации границ.

Никол Пашинян в рамках армяно-российского бизнес-форума, который проходит в Ереване, подчеркнул, что власти республики высоко ценят поддержку своего стратегического союзника – России – в вопросах делимитации и демаркации границ, а также в восстановлении мирного процесса по Нагорному Карабаху.

Армянский премьер уточнил, что конструктивный подход Москвы очень важен для решения вышеуказанных проблем.

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