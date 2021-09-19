Президент Турции Эрдоган рассказал, что премьер-министр Армении Пашинян предложил ему встретиться

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19 сентября 2021, 15:59 Источник: news.rambler.ru

Реджеп Тайип Эрдоган, фото: Xinhua/Global Look Press

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил предложение от грузинского премьер-министра. Оно касается встречи с армянским премьер-министром Николом Пашиняном.

Эрдоган отметил, что Пашинян захотел с ним встретиться. По словам турецкого президента, если тот действительно настроен на это, то Армении нужно продемонстрировать позитивные шаги.

Эрдоган в ходе пресс-конференции подчеркнул, что Анкара для встреч готова. Он выразил надежду на то, что непростые отношения между Арменией и Азербайджаном удастся устранить, когда откроется Зангезурский коридор. Эрдоган добавил, что в случае его встречи с Пашиняном Турция установит дипломатические отношения.

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