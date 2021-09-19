Экс-министр экономики Украины Суслов заявил о расплате страны за слова Зеленского о «грязном российском газе»

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что страна является единственным государством в Европе, отказавшимся от долгосрочного контракта на газ из РФ и вынужденным покупать его по рыночной цене.
Суслов отметил, что сложившаяся ситуация является следствием непрофессионализма власти и, в частности, высказываний президента Украины Владимира Зеленского, о том, что российский газ является самым "грязным" в мире.
Бывший министр экономики выразил уверенность в том, что все могло бы быть нормально, если бы не были допущены грубейшие ошибки в газовой политике.
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