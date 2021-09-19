Совет Европы планирует в рамках нового проекта повысить роль граждан в политических процессах на Украине

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19 сентября 2021, 10:00

флаг Евросоюза, pixabay.com

Совет Европы сообщил о начале поиска специалистов, которые способны повысить роль граждан и неправительственных организаций в политических процессах на Украине. Соответствующие данные поступили в СМИ.

Целью проекта СЕ является укрепление участия гражданского общества Украины в процессе принятия решений на национальном, региональном и местном уровнях. СЕ планирует нанять до 70 специалистов и потратить в рамках тендера 150 тысяч евро.

В частности, как сообщает RT, подрядчики будут заниматься разработкой законопроектов об участии украинцев в политических процессах и оказывать Верховной Раде, кабмину, а также центральным органам исполнительной власти правовую поддержку по вышеуказанному вопросу.

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