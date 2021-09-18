Эксперт Дикий спрогнозировал опустынивание Украины в ближайшие десятилетия

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18 сентября 2021, 20:20 Источник: РИА Новости

пустыня, фото: pixabay.com

Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий предрек климатическую катастрофу Украине через 10-20 лет. По его словам, страна превратится в «большую пустыню».

Дикий напомнил об Олешковских песках - небольшом участке пустыни в Херсонской области. Место получило популярность у туристов из-за экзотичного для Украины ландшафта. Специалист добавил, что «маленький клочок» - это прикольно, это экзотика, но он образовался неестественным путем.

«А проблема в том, что это образование не является естественным. На месте этих Олешковских песков были плодородные черноземы, типичная украинская степь», - пояснил эксперт.

Он разъяснил, что пустыня в этом месте образовалась за несколько десятилетий из-за неправильной обработки земли, и такой процесс может произойти со всем югом Украины. По его мнению, вся степная зона через 30 лет может стать «следующими Олешковскими песками». Дикий уточнил, что южная часть страны всегда имела засушливый климат, но влаги там становится все меньше, а выветривание увеличивается.

«Сейчас наши черноземы поднимаются ветрами и выносятся. Скорость этого процесса такова, что мы их реально можем потерять за 20 лет, если ничего с этим не делать», - резюмировал эксперт. Он заверил, что возможность подтопления Украины из-за поднятия уровня мирового океана - это далекая перспектива в отличие от опустынивания.

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