Сенатор Пушков заявил о «прозрении» Франции в отношении США и Австралии

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19 сентября 2021, 07:18 Источник: Telegram

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Председатель Комиссии Совфеда по инфополитике Алексей Пушков заявил, что Франция в ситуации с потерей контракта на подводные лодки для Канберры "открыла для себя что-то новое" в отношении США и Австралии.

В минувшую пятницу Франция заявила об отзыве для консультаций послов в Соединённых Штатах Америки и Австралии в связи с разрывом Канберрой контракта по подводным лодкам. Руководитель французского МИД Жан-Ив Ле Дриан подчеркивал, что Париж не стал отзывать посла из Соединенного Королевства, поскольку знает оппортунистскую политику этой страны.

Пушков заметил, что, иными словами, в Париже знают цену обязательствам британских властей и не обольщаются на их счет. "А вот насчет США и Австралии они открывают для себя что-то новое", — уточнил сенатор. По его мнению, в Европе ранее удивлялись политике бывшего американского лидера Дональда Трампа, рассчитывая, что при его преемнике Джо Байдене трансатлантические отношения будут возвращены в прежнее русло, однако этого не случилось.

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