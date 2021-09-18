Песков назвал причину неправильной даты на часах Путина в день голосования

Аргументы Недели → Политика 13+

18 сентября 2021, 15:50 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отличающуюся от дня голосования дату на часах Владимира Путина. 17 сентября глава государства принял участие в выборах депутатов Госдумы в онлайн-режиме.

«Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому да, у него там стоит другая дата»,- высказал официальный представитель Кремля.

Ранее в СМИ появилась фотография Путина во время электронного голосования. На его часах стояло 10 число.

Накануне российский лидер ушел на самоизоляцию из-за случаев заражения COVID-19 в своем окружении.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости