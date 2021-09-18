Песков назвал причину неправильной даты на часах Путина в день голосования

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отличающуюся от дня голосования дату на часах Владимира Путина. 17 сентября глава государства принял участие в выборах депутатов Госдумы в онлайн-режиме.
«Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому да, у него там стоит другая дата»,- высказал официальный представитель Кремля.
Ранее в СМИ появилась фотография Путина во время электронного голосования. На его часах стояло 10 число.
Накануне российский лидер ушел на самоизоляцию из-за случаев заражения COVID-19 в своем окружении.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.