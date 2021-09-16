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Путин сообщил, что в его окружении несколько десятков человек заболели COVID-19

, 09:51 Источник: Пресс-служба Кремля

Путин сообщил, что в его окружении несколько десятков человек заболели COVID-19
В. Путин, Фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в четверг сообщил, что в его окружении несколько десятков человек заболели коронавирусной инфекцией COVID-19. Глава российского государства в режиме видеоконференции принимает участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Саммит ОДКБ проходит в Душанбе. Россию представляют глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Владимир Путин находится на самоизоляции после того, как оказалось, что люди из его окружения, с которыми он общался, болеют  ковидом.

Выступая на саммите ОДКБ, российский лидер выразил сожаление, что в последний момент был вынужден отменить свой визит в Душанбе. Он пояснил, что отмена визита связана с тем, что в ближайшем окружении выявлены случаи заболевания коронавирусом. "Это не один, не два — несколько десятков человек", — отметил Путин.

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