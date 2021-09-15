Талибы убили экс-офицера BBC Афганистана

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15 сентября 2021, 20:43 Источник: РИА "Новости"

талибы, Hussain Ali/Keystone Press Agency

Члены запрещенного на территории России движения "Талибан" убили бывшего офицера ВВС Афганистана, несмотря на то, что ранее дали публичное обещание обеспечить амнистию силовикам в стране.

Осведомленный источник сообщил, что талибы сначала выселили из дома, а затем убили экс-офицера афганских ВВС Залмая Ачакзая. Происшествие случилось в ночь на среду, 15 сентября, в провинции Герат.

Инсайдер в рамках беседы с журналистами также заявил, что в провинции Нангархар, которая расположена на востоке Афганистана, члены движения "Талибан" убили женщину и мальчика. Люди погибли в результате стрельбы, открытой боевиками.

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