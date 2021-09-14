Госсекретарь США Блинкен допустил введение новых мировых санкций против талибов

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14 сентября 2021, 21:15 Источник: interfax.ru

Энтони Блинкен, фото: Drew Angerer - Pool via CNP/Global Look Press

Глава американского госдепа Энтони Блинкен не исключил введение дополнительных международных санкций в отношении “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация). Он отметил, что такие меры могут быть реализованы, если талибы не будут действовать так, как того ожидает от них мировое сообщество.

Блинкен подчеркнул, что отмену действующих ограничительных мер в отношении этого радикального движения представить сложно. “Более того, могут быть введены дополнительные санкции”, - сказал он. С таким заявлением Блинкен выступил в ходе слушаний в комитете сената США по иностранным делам.

На днях Соединенные Штаты и прочие государства требовали от талибов в том числе выполнения шагов по обеспечению соблюдения прав человека на афганской территории. Кроме того, шла речь о борьбе против терроризма. Такие условия они предъявили движению, если оно желает снятия с себя санкций.

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