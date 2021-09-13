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Лавров заявил, что соглашение об отмене виз с Сан-Марино может быть подписано в ближайшее время

, 14:32 Источник: ТАСС

Лавров заявил, что соглашение об отмене виз с Сан-Марино может быть подписано в ближайшее время
Сан-Марино, pixabay.com

Глава МИД РФ заявил в понедельник, 13 сентября, что межправительственное соглашение между Россией и Сан-Марино по отказу от визовых требований находится сейчас в высокой степени готовности.

Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лукой Беккари подчеркнул, что, вероятно, подписание соглашения об отказе от визовых требований для поездок граждан произойдет в ближайшее время.

Дипломат выразил надежду на то, что по мере нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки на фоне пандемии COVID-19 удастся активизировать и туристические связи между странами.

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