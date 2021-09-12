Песков назвал целью интеграции России и Белоруссии «улучшение жизни народов двух стран»

Аргументы Недели → Политика 13+

12 сентября 2021, 21:49 Источник: телеканал ОНТ

Дмитрий Песков, фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил суть интеграции между Россией и Белоруссией. По его словам, цель Союзного государства не в объединении, а в улучшении жизни народов двух стран.

Песков отметил, что в таком случае бизнесы двух стран должны иметь одинаковые права, товары должны свободно перемещаться, таможенные процедуры должны быть унифицированы. Официальный представитель Кремля считает, что «здесь нет ничего за пазухой, поскольку это то, что выгодно, и то, что диктует логика».

Ранее глава Минэкономразвития Решетников заявил, что интеграция с Россией добавит Белоруссии 1,5% роста ВВП в год.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости