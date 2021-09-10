Аргументы Недели Экономика 13+

Глава Минэкономразвития Решетников заявил, что интеграция с Россией добавит Белоруссии 1,5% роста ВВП в год

, 15:27 Источник: РИА Новости

Глава Минэкономразвития Решетников заявил, что интеграция с Россией добавит Белоруссии 1,5% роста ВВП в год
Максим Решетников, фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Благодаря интеграции с Российской Федерацией Белоруссии удастся ускорить рост своей экономики на полтора процентного пункта в год. Такое заявление сделал Максим Решетников, занимающий пост главы Минэкономразвития РФ.

Спустя некоторое время после его заявления в пресс-службе возглавляемого Решетниковым ведомства отметили, что имеются в виду оценки экспертов на период после 2024 года. Кроме того, глава Минэкономразвития подчеркнул, что странам нужно полностью интегрировать рынки, сняв остатки административных барьеров, причем сделать это за короткий срок.

По словам Решетникова, ожидается уход недобросовестной конкуренции, а также увеличение объемов поступлений в бюджеты. Ранее сегодня Совет министров Союзного государства одобрил 28 программ интеграции Белоруссии и РФ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Общество

Лучший регион для жизни: белгородцы пишут Стратегию развития области

Лучший регион для жизни: белгородцы пишут Стратегию развития области

В Белгороде подведены итоги общественного обсуждения Стратегии развитии региона. Область намерена развивать традиционные отрасли экономики, а также новые направления – высокие технологии, туризм. Особое значение уделяется социальным задачам – Белгородчина претендует на статус лучшего региона для жизни. Ставка Вячеслава Гладкова на диалог с общественностью и вовлечение местной элиты в совместную работу над Стратегией полностью оправдалась.

Аргументы НеделиАвторы АН

Политика

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Экономика

Политика

Политика

Экономика

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество