Глава Минэкономразвития Решетников заявил, что интеграция с Россией добавит Белоруссии 1,5% роста ВВП в год

Аргументы Недели → Экономика 13+

10 сентября 2021, 15:27 Источник: РИА Новости

Максим Решетников, фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Благодаря интеграции с Российской Федерацией Белоруссии удастся ускорить рост своей экономики на полтора процентного пункта в год. Такое заявление сделал Максим Решетников, занимающий пост главы Минэкономразвития РФ.

Спустя некоторое время после его заявления в пресс-службе возглавляемого Решетниковым ведомства отметили, что имеются в виду оценки экспертов на период после 2024 года. Кроме того, глава Минэкономразвития подчеркнул, что странам нужно полностью интегрировать рынки, сняв остатки административных барьеров, причем сделать это за короткий срок.

По словам Решетникова, ожидается уход недобросовестной конкуренции, а также увеличение объемов поступлений в бюджеты. Ранее сегодня Совет министров Союзного государства одобрил 28 программ интеграции Белоруссии и РФ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости