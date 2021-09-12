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Крымский сенатор Цеков назвал «неприемлемым» условие пресс-секретаря Зеленского для встречи с Путиным

, 18:51 Источник: RT

Крымский сенатор Цеков назвал «неприемлемым» условие пресс-секретаря Зеленского для встречи с Путиным
Сергей Цеков, фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/ globallookpress.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал заявление пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова об условиях проведения встречи Владимир Зеленского и Владимира Путина.

Цеков отметил, что подобные условия являются «неприемлемыми». По его словам, это свидетельствует о нежелании Зеленского встречаться с Путиным.

«Если бы хотел встретиться по-настоящему, дал бы поручения своему аппарату... Если бы он был политиком-реалистом, то ушёл бы от термина «оккупация» как минимум», - пояснил сенатор RT.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров назвал обязательным условием для встречи Зеленского и Путина обсуждение «самого главного вопроса» - «оккупация территорий», в том числе Крыма.

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