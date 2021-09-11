Вице-премьер Оверчук заявил, что Белоруссии не следует опасаться «поглощения» Россией

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11 сентября 2021, 19:55 Источник: РИА Новости

pixabay.com

При выполнении союзных программ Минску не следует беспокоиться насчет того, что Российская Федерация якобы “поглотит” Белоруссию. Такое заявление сделал Алексей Оверчук, вице-премьер РФ.

Он отметил, что с момента распада Советского Союза минуло уже три десятка лет, и никто никого в течение этого периода не поглотил. “Все дружественные России страны на постсоветском пространстве сохраняют свою полную государственность и суверенитет”,- сказал Оверчук. При этом он подчеркнул, что про остальных такого, судя по всему, “в полной мере все-таки не скажешь”.

Ранее сообщалось, что Сергей Кириенко, занимающий пост первого замглавы администрации президента РФ, заявил, что основным конкурентным преимуществом Российской Федерации на сегодняшний день являются возможности самореализации для любого талантливого творческого человека.

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