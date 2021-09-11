Кириенко заявил, что главное конкурентное преимущество России – возможности самореализации для любого талантливого человека

Основным конкурентным преимуществом Российской Федерации на сегодняшний день являются возможности самореализации для любого талантливого творческого человека. Соответствующее заявление сделал Сергей Кириенко, занимающий пост первого замглавы администрации президента РФ.
Он подчеркнул, что Россия является одним из лидеров в плане количества возможностей для самореализации. В стране, как отметил Кириенко, человек может стать кем угодно, что и является, по его мнению, основным конкурентным преимуществом РФ.
По словам Кириенко, у российской молодежи главное преимущество в наши дни - скорость адаптации. “У меня ощущение, чем ребята моложе, тем они более интересные, более творческие и открытые”, - добавил он.
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