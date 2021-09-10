Захарова призвала оппонентов «Северного потока – 2» «прекратить чинить препятствия» запуску этого «важного проекта»

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10 сентября 2021, 12:34 Источник: РИА Новости

Северный поток-2, фото: Stefan Sauer/ globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о завершении строительства трубопровода «Северный поток-2». Дипломат призвала оппонентов прекратить препятствовать его запуску.

«Всем, включая оппонентов СП-2, которые отчаянно противодействовали строительству, ясно, что остановить его невозможно. Пора прекратить чинить препятствия этому важному проекту. Пришло время договариваться о разумных, взаимовыгодных параметрах эксплуатации газопровода», - написала она в своем Телеграм-канале.

Захарова отметил, что сроки начала коммерческих поставок топлива зависят от позиции немецкого регулятора. Россия рассчитывает, что миллионы европейских потребителей в ближайшее время получат газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту, добавила представитель МИД.

Ранее польский политик, бывший глава Евросовета Дональд Туск назвал завершение строительства «Северного потока-2» непростительной ошибкой, допущенной из-за эгоизма Германии.

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