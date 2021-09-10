Туск назвал достроенный «Северный поток-2» непростительной ошибкой, допущенной из-за эгоизма Германии

Польский политик, бывший глава Евросовета Дональд Туск назвал завершение строительства газопровода «Северный поток-2» непростительной ошибкой, допущенной из-за эгоизма Германии.
10 сентября «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода «Северный поток-2».
Туск, выступая в пятницу в эфире телеканала TVN24, заявил, что это ошибка. «Это ошибка из разряда непростительных, потому что она несет очень серьезные последствия»,- подчеркнул руководитель крупнейшей польской оппозиционной партии. Туск также высказал, что окончание строительства «Северного потока -2» - это «ошибка, вытекающая из эгоистической политики немецких интересов».
Глава «Газпрома» Алексей Миллер в День работника нефтяной и газовой промышленности 2 сентября заявлял, что первые поставки российского газа по новому трубопроводу в Европу могут отправить в отопительном сезоне 2021 года.
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