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Туск назвал достроенный «Северный поток-2» непростительной ошибкой, допущенной из-за эгоизма Германии

, 11:34 Источник: РИА Новости

Туск назвал достроенный «Северный поток-2» непростительной ошибкой, допущенной из-за эгоизма Германии
Дональд Туск, фото: twitter.com/donaldtuskEPP

Польский политик, бывший глава Евросовета Дональд Туск назвал завершение строительства газопровода «Северный поток-2» непростительной ошибкой, допущенной из-за эгоизма Германии.

10 сентября «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода «Северный поток-2».

Туск, выступая в пятницу в эфире телеканала TVN24, заявил, что это ошибка. «Это ошибка из разряда непростительных, потому что она несет очень серьезные последствия»,- подчеркнул руководитель крупнейшей польской оппозиционной партии. Туск также высказал, что окончание строительства «Северного потока -2» - это «ошибка, вытекающая из эгоистической политики немецких интересов».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в  День работника нефтяной и газовой промышленности 2 сентября заявлял, что первые поставки российского газа по новому трубопроводу в Европу могут отправить в отопительном сезоне 2021 года.

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Константин Косачёв прокомментировал завершение строительства газопровода «Северный поток — 2»

Константин Косачёв прокомментировал завершение строительства газопровода «Северный поток — 2»

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал в беседе с RT завершение строительства трубопровода «Северный поток — 2». О завершении строительства газопровода в пятницу объявили в «Газпроме».

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