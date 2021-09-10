Дипломат Волынкин не исключает риска неконтролируемого потока беженцев из Афганистана

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10 сентября 2021, 09:50 Источник: РИА Новости

Кабул, фото:Rahmatullah Alizadah/XinHua/ globallookpress.com

Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что риски неконтролируемого потока мигрантов беспокоят не только Россию, но и граничащие с Афганистаном страны Центральной Азии.

«Юридически оформленный механизм обмена информацией с партнерами в Центральной Азии по беженцам из Афганистана в настоящее время отсутствует. Вместе с тем по линии министерств иностранных дел и загранучреждений, а также институтов ОДКБ и ШОС активно поддерживаются соответствующие контакты», - пояснил он.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов предупредил о новом наплыве беженцев из Афганистана в Европу. Он добавил, что сейчас (30 августа) ситуация не такая паническая.

Обстановка в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы вошли в Кабул. Они захватили столичный аэропорт и президентский дворец. Люди начали массово покидать страну, некоторые погибли в давке, другие цеплялись за шасси улетавших самолетов и падали с воздуха.

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