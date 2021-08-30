Дипломат Кабулов заявил о новом наплыве беженцев из Афганистана в Европу

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30 августа 2021, 11:59

Кабул, фото:South Korean Defense Ministry/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил, что Москва активно налаживает отношения с представителями новой власти в исламской республике. Сейчас во главе государства стоят члены радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ).

«В Кабуле работает, и довольно активно, наше посольство. Такие связи у нас налажены давно, и мы будем их налаживать. Нам нужно поддерживать нормальные отношения с любой властью в Афганистане»,- пояснил он в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Кабулов не исключает нового наплыва беженцев из Афганистана в Европу. Дипломат отметил, что эту ситуацию можно контролировать усилиями ООН. Он добавил, что сейчас ситуация не такая паническая.

«Меня очень удивило заявление Управления комиссара по делам беженцев ООН о том, что 500 тысяч афганцев собирается покинуть страну. Во-первых, насколько мне известно, ооновцы неделю или раньше назад покинули дружно Афганистан … Чтобы ооновцам точно знать ситуацию на местах, им прежде всего надо возвращаться на место, работать в контакте с местным населением. Собственно, для этого они туда направлялись, и они обязаны выполнять свою работу»,- резюмировал дипломат.

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