Матвиенко сообщила, что Россию на инаугурации правительства Афганистана представит посол

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8 сентября 2021, 20:28 Источник: РИА Новости

Валентина Матвиенко, фото: Federation Council of Russia/Globallookpress.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия, скорее всего, направит на инаугурацию правительства Афганистана посла. Церемония запланирована на 11 сентября.

«Нет, я не поеду туда представлять Россию. Скорее всего, это все будет на уровне послов»,- высказала она.

Ранее сообщалось, что талибы пригласили на церемонию инаугурацию правительства Афганистана Россию, Китай, Катар, Турцию, Пакистан и Иран. Также исламскую республику могут посетить еще пять государств.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы вошли в Кабул. Они захватили президентский дворец и столичный аэропорт. Члены движения объявили, что война в исламской республике закончена.

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