Лукашенко 9 сентября обсудит с Путиным ситуацию в ЕАЭС и события в Афганистане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в четверг, 9 сентября, обсудит с главой России Владимиром Путиным ситуацию в Евразийском экономическом союзе и обстановку вокруг Афганистана.
Александр Лукашенко в рамках встречи с председателем Комитета национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым утром в среду, 7 сентября, подчеркнул, что Белоруссия не осталась и не останется в стороне от афганского вопроса.
Глава республики уточнил, что завтра намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путины, в частности, влияние афганского фактора на Центральную Азию.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.