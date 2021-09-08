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Лукашенко 9 сентября обсудит с Путиным ситуацию в ЕАЭС и события в Афганистане

, 11:23 Источник: БелТа

Лукашенко 9 сентября обсудит с Путиным ситуацию в ЕАЭС и события в Афганистане
президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в четверг, 9 сентября, обсудит с главой России Владимиром Путиным ситуацию в Евразийском экономическом союзе и обстановку вокруг Афганистана.

Александр Лукашенко в рамках встречи с председателем Комитета национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым утром в среду, 7 сентября, подчеркнул, что Белоруссия не осталась и не останется в стороне от афганского вопроса.

Глава республики уточнил, что завтра намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путины, в частности, влияние афганского фактора на Центральную Азию.

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