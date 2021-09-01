Лукашенко высказался о необходимости военных учений с Россией: Белоруссия тренирует свои ВС на случай, «если не дай бог»

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1 сентября 2021, 20:35 Источник: Комсомольская правда

Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал предстоящие масштабные учения “Запад-2021”, которые пройдут с 10 по 16 сентября. Он отметил, что их цель - тренировка и слаживание собственных вооруженных сил.

По словам Лукашенко, такие учения нужны на случай, “если не дай бог”. При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день можно наблюдать немало тревожных моментов.

Президент Белоруссии сказал, что основная часть учений затронет белорусскую территорию. Он отметил, что РФ и Белоруссия ни на кого наступать не намерены. Лукашенко добавил, что иностранцев также приглашают наблюдать за учениями.

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