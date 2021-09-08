Байден продлил на год режим ЧС из-за угрозы вмешательства в выборы на территории США

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден еще на год продлил режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы. Данный режим действует с 12 сентября 2018 года.
Джо Байден объявил, что принял решение о продлении еще на год национального режима чрезвычайной ситуации в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы на территории США или подрыва общественного доверия к ним.
В заявлении, которое распространил Белый дом, американский лидер признал, что Вашингтон не располагает доказательствами того, что какой-либо стране удалось исказить подсчет голосов или же полностью изменить результаты каких-либо выборов в Штатах.
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