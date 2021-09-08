Байден продлил на год режим ЧС из-за угрозы вмешательства в выборы на территории США

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8 сентября 2021, 07:14 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Ken Cedeno - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден еще на год продлил режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы. Данный режим действует с 12 сентября 2018 года.

Джо Байден объявил, что принял решение о продлении еще на год национального режима чрезвычайной ситуации в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы на территории США или подрыва общественного доверия к ним.

В заявлении, которое распространил Белый дом, американский лидер признал, что Вашингтон не располагает доказательствами того, что какой-либо стране удалось исказить подсчет голосов или же полностью изменить результаты каких-либо выборов в Штатах.

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