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Песков заявил, что Москва пока не принимала решений о признании правительства талибов

, 13:15 Источник: РИА "Новости"

Песков заявил, что Москва пока не принимала решений о признании правительства талибов
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не принимала решений о признании правительства талибов – необходимо понять, насколько их обещания будут соответствовать действиям.

Дмитрий Песков обратил внимание на то, что российские власти весьма тщательно следят за ситуацией в Афганистане и пытаются понять, насколько обещания членов запрещенного в РФ движения "Талибан" будут коррелироваться с их действиями.

Напомним, ранее талибы направили руководству Турции, России, Китая, Ирана, Пакистана и Катара приглашения на мероприятие по случаю объявления состава нового афганского правительства.

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