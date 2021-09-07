В Токио настроены продолжить консультации с Москвой по Курилам

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7 сентября 2021, 09:05 Источник: ТАСС

флаг Японии, pixabay.com

Руководитель МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что Токио будет продолжать консультации с Москвой на тему организации совместной деятельности на Южных Курилах в рамках мирного договора.

Тосимицу Мотэги подчеркнул, что японская и российская стороны условились, что совместная экономическая деятельность не должна ущемлять юридические позиции обеих стран. Отмечается, что в Токио настроены на дальнейшее конструктивное обсуждение с Москвой совместной деятельности в такой форме.

Кроме того, Япония планирует продвигать создание атмосферы для того, чтобы мирный договор был подписан.

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