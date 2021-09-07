Аргументы Недели Политика 13+

В Токио настроены продолжить консультации с Москвой по Курилам

, 09:05 Источник: ТАСС

В Токио настроены продолжить консультации с Москвой по Курилам
флаг Японии, pixabay.com

Руководитель МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что Токио будет продолжать консультации с Москвой на тему организации совместной деятельности на Южных Курилах в рамках мирного договора.

Тосимицу Мотэги подчеркнул, что японская и российская стороны условились, что совместная экономическая деятельность не должна ущемлять юридические позиции обеих стран. Отмечается, что в Токио настроены на дальнейшее конструктивное обсуждение с Москвой совместной деятельности в такой форме.

Кроме того, Япония планирует продвигать создание атмосферы для того, чтобы мирный договор был подписан.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Интервью

Жан-Поль Бельмондо: «Я не люблю глупых людей»

Жан-Поль Бельмондо: «Я не люблю глупых людей»

Сложно поверить, что неувядающему французу Жан-Полю Бельмондо хорошо за… То обаяние, которое артист излучает, заставляет женщин терять голову. Недаром француженки называют его "мужчина мечты"! А сам Жан-Поль с ироничной улыбкой характеризует женщин, как "подарок, который сам себя упаковывает".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Экономика

Экономика

Общество

Экономика

В мире

В мире

Общество