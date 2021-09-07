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Пушков заявил, что Зеленский должен определиться с кругом тем для обсуждения на возможной встрече с Путиным

, 07:08 Источник: Взгляд

Пушков заявил, что Зеленский должен определиться с кругом тем для обсуждения на возможной встрече с Путиным
сенатор Алексей Пушков, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен определиться, на какие именно темы он хочет говорить в рамках возможной встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Москву в "поиске отговорок" для того, чтобы избежать встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Алексей Пушков обратил внимание на то, что российский лидер не раз выражал готовность встретиться с украинским коллегой, чтобы обсудить вопросы, касающиеся двусторонних отношений. Киев, однако, настаивает на рассмотрении тем, которые бессмысленно обсуждать, в частности, речь идет о принадлежности Крыма.

Сенатор выразил мнение, что Зеленский и Кулеба не стремятся сблизить подходы Киева и Москвы, что является необходимым для проведения переговоров глав двух государств, а используют дипломатический вопрос в пропагандистских целях.

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