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Спикер ГД Володин заявил, что нельзя допустить повторения революции в России

, 14:32 Источник: РИА Новости

Спикер ГД Володин заявил, что нельзя допустить повторения революции в России
Вячеслав Володин, фото: сайт ГД

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не переживет еще одну революцию. По его словам, в рамках стратегии развития необходимо защитить страну от таких потрясений.

«Когда речь идет о выборах, в преддверии этого значимого политического события надо отдавать себе отчет, что популизм и демагогия разрушительны. Так же разрушительны, как бездействие, равнодушие - это, если хотите, две стороны одной медали», - пояснил он.

Володин отметил, что первая привела в свое время к революции 1917 года, а вторая, в сочетании «с предательством элит, монополией одной партии, привела к развалу Советского Союза».

Говоря о событиях начала 1990-х гг., он согласился, что народ, которому нечем кормить детей и семью, навряд ли пойдет защищать тех лидеров, которые до этого довели страну. Володин добавил, что сейчас во главе стратегии развития стоит «человек, интересы государства».

«Когда мы говорим о распаде СССР - никто нас не разваливал. Внешние вызовы - да, были, но они были всегда. Мы были по каким-то направлениям первой экономикой, по обороноспособности конкурировали с теми же США. Но давайте зададимся вопросом: а что же произошло?» - высказал спикер ГД.

По его мнению, необходимо ответить на этот вопрос, «чтобы ситуация не повторилась».

Ранее Володин призвал сделать все возможное, чтобы Владимир Путин оставался президентом как можно дольше. 

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