Спикер ГД Володин: «Необходимо сделать все, чтобы Путин оставался президентом как можно дольше»

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6 июля 2021, 08:45 Источник: kp.ru

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о «редких качествах» президента РФ Владимира Путина. По его словам, необходимо сделать все, чтобы нынешний глава государства как можно дольше оставался на своем посту, сообщат kp.ru.

«Нам всем необходимо сделать все, чтобы он оставался нашим президентом как можно дольше. При нем Россия станет еще сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн», - высказал он.

Володин отметил, что во главе с Путиным преодолевать проблемы, например, введение санкций, «намного менее болезненно, чем в предыдущие периоды истории России». Он добавил, что помимо эффективности, жесткости и огромной работоспособности, российский лидер обладает добротой, эмпатией и человечностью. Он считает, что это редкие качества для главы государства.

Ранее французский актер Ален Делон заявил, что Владимир Путин вызывает «восхищение» и «страх».

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