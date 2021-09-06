Захарова заявила, что Россия не является стороной Минских договорённостей

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6 сентября 2021, 10:57

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление посольства США в Украине о том, что Россия должна взять на себя ответственность за окончание вооруженного конфликта в Донбассе.

«Не знала, что посольство США на Украине по совместительству выполняет функции американского диппредставительства в России. Оптимизация у них такая, что ли? … Призываю посольство США в России рассказать посольству США на Украине, что Россия не является стороной минских договорённостей», - написала дипломат в своем Телеграм-канале.

Захарова добавила, что комплекс мер обязателен к исполнению сторонами внутриукраинского конфликта: Киевом и Донецком с Луганском. Она напомнила, что побуждать стороны выполнять свои обязательства должны участники Нормандского формата: Россия, Германия, Франция. По ее словам, Москва исправно выполняет свою часть работы.

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