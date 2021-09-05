Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Зеленский готов провести встречу с Путиным, но президент России ее «избегает»

Киев готов к встрече украинского президента Владимира Зеленского с главой российского государства Владимиром Путиным. Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.
При этом он подчеркнул, что у Киева сложилось впечатление, что российское руководство “избегает этой встречи”. В свою очередь, как отметил Кулеба, власти Украины от нее не скрываются.
“Мы не прячемся от этой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать”, - сказал он.
Ранее Кулеба заявил, что хозяин Белого дома Джо Байден посетит Украину, но не в нынешнем году. Он отметил, что “визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год”.
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