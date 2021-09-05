Глава МИД Украины Кулеба понадеялся, что президент США Байден совершит ответный визит

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5 сентября 2021, 22:21 Источник: ОСН

Джо Байден, фото: Ken Cedeno - Pool via CNP/Global Look Press

Хозяин Белого дома Джо Байден посетит Украину, но не в нынешнем году. Такое заявление сделал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что американский лидер прибудет в украинскую столицу с визитом, однако не в ближайшие месяцы. Кулеба связал это с современной дипломатической практикой.

“Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год”, - сказал глава украинского МИД.

Кроме того, политик отметил, что Вашингтон и Киев акцентируют пристальное внимание на выполнении договоренностей, которых удалось достигнуть в ходе визита украинского лидера в Соединенные Штаты.

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