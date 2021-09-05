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Захарова, комментируя переговоры в формате G7, заявила, что Россия получала сигналы о «некой встрече» два дня назад

, 11:58 Источник: РИА Новости

Захарова, комментируя переговоры в формате G7, заявила, что Россия получала сигналы о «некой встрече» два дня назад
Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги о том, что встреча глав внешнеполитических ведомств G7 с участием России и Китая планируется 8 сентября.

«Мы получали два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некой встречи, но речи о "семерке" не шло. Затем последовало заявление Токио уже в контексте "семерки". Все это происходит на фоне разнокалиберных заявлений "семерки" по России и то неучастию, то участию в формате», - высказала дипломат.

Захарова считает, что у партнеров отсутствует «четкое понимание того, чего же они хотят от себя и окружающего мира».

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