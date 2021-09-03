В Белом доме заявили, что США выработают собственный подход к талибам на базе их действий

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила журналистам, что власти США намерены вырабатывать свой подход к захватившим власть в Афганистане талибам, судя по их конкретным делам.
Карин Жан-Пьер отметила, что США определят, будут ли члены запрещенного в России движения "Талибан" соблюдать свое обязательство о свободе передвижения из Афганистана, обещания по борьбе с терроризмом, поддерживать прогресс в сфере соблюдения прав женщин и девочек, уважать права человека, а также сформируют ли инклюзивное правительство.
В Белом доме уточнили, что если талибы "получат что-то от мирового сообщества", то это произойдет за счет их действий, а не слов.
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