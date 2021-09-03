Ополченцы в Панджшере опровергли информацию о захвате провинции талибами

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3 сентября 2021, 20:55

Афганистан, Hussain Ali/Keystone Press Agency

Силы национального сопротивления в северной афганской провинции Панджшер, не подчинившиеся запрещенному в России движению "Талибан", опровергли информацию о том, что им удалось захватить указанный регион.

Близкий к ополченцам источник в провинции Панджшер сообщил в рамках беседы с журналистами вечером в пятницу, 3 сентября, что в данном случае речь идет о слухах, которые талибы распространяют в целях запугивания населения.

В сопротивлении отметили, что члены движения "Талибан" пытаются прорваться в Панджшер сразу с нескольких направлений, однако вынуждены отступать.

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