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Reuters: источники в «Талибане» заявили об установлении полного контроля над Афганистаном

, 20:31 Источник: Reuters

Reuters: источники в «Талибане» заявили об установлении полного контроля над Афганистаном
талибы, Sanaullah Seaim/XinHua

Источники в запрещенном на территории России движении "Талибан" вечером в пятницу, 3 сентября, заявили об установлении полного контроля над Афганистаном. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Информацию об установлении контроля над всей территорией Афганистана предоставили сегодня журналистам сразу три источника в "Талибане". Известно, что в Кабуле в связи с этим была слышна "победная" стрельба. 

Ранее сегодня талибы заявили, что в пятницу заняли самый большой район провинции Панджшер, где находятся противники их режима. 

* "Талибан" – запрещенное в России движение.

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