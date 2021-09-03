Талибы заявили, что заняли крупнейший район провинции Панджшер

Боевики запрещенного в России движения "Талибан", захватившего ранее власть в Афганистане, заявили, что в пятницу заняли самый большой район провинции Панджшер, где находятся противники их режима.
Представитель талибов Билал Карими заявил, что согласно последней информации, крупнейший район провинции Панджшер (Приян) полностью перешел под власть моджахедов. Подчеркивается, что Приян является вторым районом после Шотула, который попал в руки членов движения.
Подчеркивается, что у противников режима в ходе столкновения были захвачены бронетранспортеры российского производства и прочая военная техника. "Боевой дух противника низкий", – уточнил Карими.
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