Талибы 4 сентября объявят состав нового правительства Афганистана

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3 сентября 2021, 17:20 Источник: Times of India

талибы, Hussain Ali/Keystone Press Agency

Члены запрещенного на территории России радикального движения "Талибан" приняли решение перенести объявление состава нового правительства Афганистана с пятницы, 3 сентября, на субботу, 4 сентября.

Об этом сегодня сообщили журналисты, ссылаясь на данные представителя талибов Забуиллу Муджахида.

Кроме того, по информации неназванных инсайдеров, главой правительства Афганистана, вероятнее всего, будет назначен один из лидеров радикального движения в Дохе Мулла Абдул Гани Барадар. Телеканал TOLOnews ранее сообщил, что правительство страны возглавит Хайбатулла Ахундзада.

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