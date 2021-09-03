Талибы 4 сентября объявят состав нового правительства Афганистана

Члены запрещенного на территории России радикального движения "Талибан" приняли решение перенести объявление состава нового правительства Афганистана с пятницы, 3 сентября, на субботу, 4 сентября.
Об этом сегодня сообщили журналисты, ссылаясь на данные представителя талибов Забуиллу Муджахида.
Кроме того, по информации неназванных инсайдеров, главой правительства Афганистана, вероятнее всего, будет назначен один из лидеров радикального движения в Дохе Мулла Абдул Гани Барадар. Телеканал TOLOnews ранее сообщил, что правительство страны возглавит Хайбатулла Ахундзада.
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