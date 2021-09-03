Захарова заявила, что ситуация в Афганистане показала очевидную «деградацию» НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация с выводом военных США из Кабула свидетельствует о том, что ни Вашингтон, ни НАТО не могут координировать свои действия.
По словам Марии Захаровой, США как руководящая сила оказались абсолютно некомпетентной стороной. Дипломат также заметила, что видеокадры "самоунижения непобедимой машины" убедительнее всего показывают абсолютную несостоятельность НАТО в качестве военно-политического блока, который претендует на ключевую роль в обеспечении порядка в мире.
"Деградация альянса очевидна", – заключила Мария Захарова.
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