Аргументы Недели Политика 13+

Официальный представитель НАТО Лунгеску призвала Россию и Белоруссию «действовать предсказуемо» в рамках учений

, 16:24 Источник: РИА "Новости"

Официальный представитель НАТО Лунгеску призвала Россию и Белоруссию «действовать предсказуемо» в рамках учений
флаг НАТО, w80/ZUMAPRESS.com

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в связи с учениями "Запад-2021" призвала Российскую Федерацию и Белоруссию "действовать предсказуемо" для снижения рисков инцидентов на границах альянса.

В НАТО подчеркнули, что все государства имеют право тренировать свои вооруженные силы, однако им следует соблюдать обязательства по прозрачности маневров.

Оана Лунгеску днем в пятницу, 3 сентября, подчеркнула, что Североатлантический альянс призывает РФ и Белоруссию действовать предсказуемым и транспарентным образом в полном соответствии с международными обязательствами.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Представитель талибов Муджахид назвал Китай «главным партнером» радикального движения

Представитель талибов Муджахид назвал Китай «главным партнером» радикального движения

Забихулла Муджахид, представитель запрещенного в РФ радикального движения «Талибан», заявил, что Китай является их главным партнёром. По его словам, Пекин готов инвестировать в развитие Афганистана.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Спорт

Общество

Общество

Спорт

Общество

Общество

Спорт

Спорт

Общество

Общество