Официальный представитель НАТО Лунгеску призвала Россию и Белоруссию «действовать предсказуемо» в рамках учений

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3 сентября 2021, 16:24 Источник: РИА "Новости"

флаг НАТО, w80/ZUMAPRESS.com

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в связи с учениями "Запад-2021" призвала Российскую Федерацию и Белоруссию "действовать предсказуемо" для снижения рисков инцидентов на границах альянса.



В НАТО подчеркнули, что все государства имеют право тренировать свои вооруженные силы, однако им следует соблюдать обязательства по прозрачности маневров.

Оана Лунгеску днем в пятницу, 3 сентября, подчеркнула, что Североатлантический альянс призывает РФ и Белоруссию действовать предсказуемым и транспарентным образом в полном соответствии с международными обязательствами.

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