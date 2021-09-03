Официальный представитель НАТО Лунгеску призвала Россию и Белоруссию «действовать предсказуемо» в рамках учений

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в связи с учениями "Запад-2021" призвала Российскую Федерацию и Белоруссию "действовать предсказуемо" для снижения рисков инцидентов на границах альянса.
В НАТО подчеркнули, что все государства имеют право тренировать свои вооруженные силы, однако им следует соблюдать обязательства по прозрачности маневров.
Оана Лунгеску днем в пятницу, 3 сентября, подчеркнула, что Североатлантический альянс призывает РФ и Белоруссию действовать предсказуемым и транспарентным образом в полном соответствии с международными обязательствами.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.