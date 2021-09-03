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Сенатор Джабаров назвал «фантазией» слова Зеленского о лидерстве Украины в Европе

, 12:24 Источник: RT

Сенатор Джабаров назвал «фантазией» слова Зеленского о лидерстве Украины в Европе
Владимир Зеленский, фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что его страна станет «лидером Европы».

«К сожалению, чем больше слушаю господина Зеленского, тем больше у меня возникает мысль о том, что он всё-таки возвращается к своему образу комика. Потому что зрелый политик, президент огромной страны заявляет об этом»,- высказал сенатор RT.

Джабаров отметил, что сейчас Украина - «одна из самых отсталых стран Европы», где «разрушены заводы». По его словам, большая часть трудоспособного населения страны работает в Западной Европе и России. Сенатор не понимает, за счет чего Зеленский собрался поднимать экономику и делать Украину передовом страной.

«Я думаю, что он потерял чувство реальности. Либо он живёт в каких-то своих фантазиях, но я думаю, рано или поздно он поймёт, что для того, чтобы руководить такой страной, как Украина, нужно иметь определённую политическую базу, определённый политический опыт»,- добавил Джабаров.

Он считает, что, кроме «95-го квартала», у Зеленского никакого опыта больше нет.

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