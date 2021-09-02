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Президент Зеленский помечтал об Украине как о лидере Европы в Стэндфордском университете

, 22:38 Источник: РИА Новости

Президент Зеленский помечтал об Украине как о лидере Европы в Стэндфордском университете
Владимир Зеленский, фото: Maksym Polishchuk/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает на то, что Украина оставит позади все европейские страны, став лидером континента. Такое заявление он сделал сегодня, 2 августа, в ходе выступления в Стэндфордском университете.

“Во всем мире известна американская мечта. Но мы потеряли много времени, у нас нет времени мечтать. У нас нет мечты, у нас есть украинская цель”,- сказал он.

По словам Зеленского, речь идет о цифровизации, а также возвращении своих людей в Донбасс, на Крымский полуостров. Он отметил, что Украина превратится в успешную и сильную страну, став лидером Европы.

“Почему я уверен в этом? Нет, не потому что все возможно, а потому что возможно все”,- заключил президент Украины.

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